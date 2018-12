Le tireur des urgences du CHU Trousseau arrêté par les gendarmes à Tours

Indre-et-Loire, France

L'homme qui a tiré un coup de feu sur les urgences du CHU de Tours a été arrêté cet après-midi par les gendarmes. Son arrestation a été mouvementée. Ce sont les gendarmes de Montlouis qui ont repéré sa voiture et qui ont alors engagé la poursuite. Il était un peu plus de 15H00 et cela se passait sur un chemin départemental en forêt de Larçay. Dans sa voiture, les gendarmes ont trouvé un fusil à pompe mais pas de trace du pistolet qui aurait servi à tirer sur le personnel du CHU. L'homme avait quitté le domicile familial parce qu'il était persuadé que sa compagne le trompait. Depuis, la famille, c'est-à-dire la compagne, ses 3 enfants, et ses parents vivaient dans la peur car l'homme s'était fait menaçant à plusieurs reprises. Dans la nuit de samedi à dimanche, il s'est donc rendu au CHU Trousseau pour voir son ex-femme qui y travaille. Econduit par les agents de sécurité, il revient une heure plus tard avec un pistolet et tire sans les toucher en direction des agents. Il se précipite ensuite à l'accueil des urgences, réussit à entrer et pénètre dans les couloirs du service arme à la main. Les soignants tentent de mettre les patients à l'abri mais l'homme finit par prendre la fuite à la vue de nouveaux agents de sécurité. Une cinquantaine de gendarmes, d'Amboise, de Chinon, de Montlouis, et même le GIGN, vont se mettre à ses trousses toute la journée. Ce n'est qu'à 15H45 que sa voiture est donc repérée et l'individu interpellé sans casse. Il a été remis aux policiers du commissariat de Tours chargés de l'enquête.