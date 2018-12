Le tireur du marché de Noël de Strasbourg abattu par les forces de l'ordre : "Un vrai soulagement"

Strasbourg, France

Jeudi soir, 48 heures après l'attaque dans le centre de Strasbourg qui a fait trois morts et treize blessés, son auteur Cherif Chekatt a été abattu par les policiers, dans le quartier de Neudorf où il avait pris la fuite. C'est l'aboutissement d'une intense traque, menée par plus de 700 policiers.

Retrouver notre mode de vie, notre façon de vivre, nos valeurs"

Roland Ries, le maire de Strasbourg, a appris en temps réel l'issue de la traque. Il exprime son soulagement : "Plus cela durait et plus c'était une menace qui pesait comme une épée de Damoclès sur les gens (...) cela permettra plus facilement de retrouver notre mode de vie, notre façon de vivre, nos valeurs." Comme le ministre de l'intérieur l'avait annoncé moins d'une heure auparavant, le marché de Noël de Strasbourg va rouvrir ce vendredi, avec des mesures de sécurité accrues.

"Soulagement" aussi pour Alain Fontanel, premier adjoint au maire de Strasbourg, pour qui il était "essentiel qu'il (Cherif Chekatt) puisse être neutralisé le plus rapidement possible."

Un grand coup de chapeau aux forces de l'ordre

"Il ne va pas pouvoir continuer comme il l'a fait à assassiner des personnes innocentes juste venues profiter de la douceur de notre marché de Noël" a réagi Fabienne Keller. Face au "choc immense" de l'attentat, la sénatrice bas-rhinoise ajoute qu'"il faut à la fois vivre ensemble cette douleur immense et que la vie reprenne". Elle salue également "le professionnalisme remarquable des policiers".

Dans une très courte allocution, Christophe Castaner a cité les forces de police "totalement engagées" : "Je suis fier d’eux !"

Face au pire, vous avez donné le meilleur. Merci.

Le préfet de la région Grand Est et du Bas-Rhin, Jean-Luc Marx, a également adressé ses remerciements aux "femmes et hommes, policiers, gendarmes et forces de Sentinelle qui depuis 48h se sont mobilisés sans relâche pour quadriller la ville et neutraliser le suspect de l'attaque".

Merci.

Strasbourg redevient Strasbourg"

Le député Sylvain Waserman, dont la permanence se trouve à quelques centaines de mètres du lieu de l'intervention, a entendu des coups de feu au moment de l'intervention. Ces deux derniers jours, il ressentait la tension et l'inquiétude dans le quartier de Neudorf. Il se réjouit de voir le marché de Noël rouvrir demain : "J'ai envie de dire Strasbourg redevient Strasbourg. Enfin, et c'est très bien comme ça."

Un autre député bas-rhinois, Vincent Thiébaut exprime sa "reconnaissance aux forces de l'ordre" et ses "pensées aux victimes".