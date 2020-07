Le tireur présumé de Mignères mis en examen pour homicide volontaire sans préméditation

"Homicide volontaire sans préméditation". C'est l'intitulé de l'information judiciaire ouverte par le Parquet d'Orléans ce samedi 25 juillet à l'encontre du tireur présumé de Mignères dans le Montargois.

La version du coup de feu accidentel pas retenue

Jeudi dernier à Mignères, un homme de 42 ans a été tué d'une balle en pleine tête après une altercation. Son agresseur présumé est un homme âgé de 65 ans. Entendu par le Parquet d'Orléans, il a maintenu sa première explication : le coup serait parti accidentellement. Une version des faits qui n'a donc pas été retenue.

Le mis en examen a été placé en détention judiciaire pour une durée de 12 mois. L'arme quant à elle va faire l'objet d'une expertise afin d'analyser sa nature et sa catégorie, et ainsi déterminer si l'homme de 65 ans l'avait en sa possession légalement ou non.