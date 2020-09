Le toit de l'église de Saint-Ambroix durement touché par la foudre

À coté des communes gardoises "véritablement noyées" samedi, celle de Saint-Ambroix, au nord du département, a été relativement épargné par la "colère" du ciel. En revanche, dans la nuit de samedi à dimanche, une très importante activité électrique a été observée. Une nuit entière d'éclairs "incroyables" qui ont frappé des maisons à Saint-Mamert-du-Gard et Sauzet, et ont fortement endommagé le toit de l'église de Saint-Ambroix, vieille de 300 ans. La mairie a pris toutes les mesures pour sécuriser le secteur et attend la visite des spécialistes pour évaluer les dégâts sur la structure.

Un bruit d'explosion à 5h du matin

Le maire, Jean-Pierre de Faria, a fait boucler le secteur : "Ils ont cru à une bombe dans la nuit". Au matin, "tous étaient désolés de voir les dégâts sur une église à laquelle sous sommes très attachés". Un drone devrait survoler l'église pour voir si le monument n'a pas bougé. Pour l'heure, elle est totalement fermée. Dans les jours qui viennent, la commune devrait en savoir davantage sur l'étendue et le montant du sinistre.

Jean-Pierre de Faria, maire de Saint-Ambroix. Copier

à lire aussi La foudre s'est abattue sur deux maisons dans le Gard