Le toit de la médiathèque de Saintes s'est effondré dans la nuit de mercredi à jeudi

C'est ce que la ville de Saintes craignait depuis le passage de la tempête Amélie. Plus de la moitié du toit de la médiathèque s'est effondrée dans la nuit de mercredi à jeudi aux alentours de 2 heures du matin.

Saintes, France

Une entreprise devait venir dans les prochains jours poser un dôme de protection sur la toiture déjà fragilisée par la tempête Amélie. Elle a finalement été dépêchée dès ce jeudi après-midi. Le toit de la médiathèque de Saintes a en effet fini par s'effondrer dans la nuit vers 2 heures du matin. Alerté par une alarme incendie et intrusion, un agent s'est rendu sur place pour constater que plus de la moitié de la toiture s'était écroulée.

Il n'y a heureusement pas de dégât humain ni sur les ouvrages. Le fonds ancien avait été déplacé après le passage de la tempête et la dalle de béton située entre la toiture et le 1er étage a supporté les débris et protégé les livres. La médiathèque reste évidemment fermée jusqu'à nouvel ordre.