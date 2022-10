Le Toulousain Kader Arif jugé devant la Cour de Justice de la République

Le Toulousain et ancien ministre Kader Arif est jugé devant la Cour de justice de la République à partir de ce mercredi matin 9h30. Le procès doit durer au minimum deux jours, peut-être trois. Il encourt une peine de prison et d**'amende**. L'ancien ministre délégué aux anciens combattants sous le gouvernement Ayrault est poursuivi pour un vieux dossier qui date de 2014. Kader Arif qui a aussi été député, député européen et patron du PS en Haute-Garonne, a été mis en examen pour "prise illégale d'intérêts, favoritisme et détournement de fonds publics". Il est soupçonné d'avoir favorisé l'entreprise de media-training que dirige son frère. Il se dit innocent.

60 000€ pour six séances

2014 c'est l'année de commémoration des deux guerres mondiales : le centenaire de la Première et le 70e anniversaire de la seconde. Face à ce cycle de commémorations exceptionnel, Kader Arif ministre délégué aux anciens combattants estime avoir besoin de media training. Il en parle à son frère Aïssa, qui lui dit pas de soucis, je connais un journaliste qui fait ça. Le contrat est signé. Entre le ministère de la défense et la société All Access. 60 000 euros pour six séances. Une seule sera réalisée.

Kader Arif assure qu'il ne savait pas que le journaliste travaillait pour la société de son frère. Le nom d'Aïssa Arif n'apparaît pas sur le contrat de media training. "Monsieur Arif conteste sa culpabilité" rapporte son avocat François Cantier :

Il ignore qu'une société possédée par sa famille se cache derrière le journaliste (qui a fait le media training ndlr)

Maître Cantier explique qu'une seule séance de média-training a été réalisée car "le gouvernement Ayrault part et le gouvernement Valls lui succède" et il ajoute que "Kader Arif se rend régulièrement à Toulouse au chevet d'une de ses filles malade, et ne peut pas suivre les autres séances de média-training."

L'avocat toulousain François Cantier devant une partie de l'imposant dossier Arif. © Radio France - Pascale Danyel

L'affaire des séances de media-training explose à la faveur d'une enquête du parquet national financier. Les magistrats avaient initialement été saisis pour une affaire de soupçons de favoritisme entre une autre société de la famille Arif - AWF - et le conseil régional de Midi-Pyrénées alors présidé par Martin Malvy. Dans cette affaire Kader Arif a été blanchi.

"Une atteinte profonde à son honneur"

Kader Arif est aujourd'hui âgée de 63 ans, il est retraité. Son avocat le dit très affecté par cette affaire :

Cela a été une atteinte profonde à son honneur, une épreuve terrible pour lui et sa famille

Kader Arif sera présent à l'audience, à Paris, avec ses deux avocats. Il n'y a pas de parties civiles, la Cour de justice de la République est une juridiction qui juge les membres du gouvernement pour les actes délictueux ou criminels commis dans l'exercice de leur fonction. Elle est composée de magistrats de la cour de cassation et de parlementaires.

Son avocat plaidera la relaxe.