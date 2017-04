Le Toulouse Football Club licencie deux joueurs suspectés d’avoir tiré sur un piéton

Olivier Sadran, le président du TFC parle d’un acte « inqualifiable », il souhaite que les jeunes joueurs professionnels soient mieux suivis au niveau éducatif.

Les deux joueurs du TFC suspectés d'avoir tiré et légèrement blessé un piéton avec un pistolet à bille dans une rue de Toulouse le 11 février dernier, sont renvoyés du club.

« Ce qu'ils ont fait est inadmissible et inqualifiable", s'insurge le président du club Olivier Sadran, qui a attendu cinq jours pour sortir du silence.

Jeudi de la semaine dernière, Odsonne Edouard, le jeune attaquant de 19 ans prêté par le PSG était placé en garde à vue, identifié par la plaque d'immatriculation de sa voiture et confondu par la vidéo surveillance. Un homme qui se promenait dans la rue, le 11 février 2017 dans le quartier du Busca, raconte qu’il a été atteint d’un projectile, tiré depuis cette voiture. Il est légèrement blessé à l’oreille.

Les enquêteurs découvrent que le projectile a été tiré par une réplique d’arme, utilisée dans les jeux d’Airsoft.

Ce qu'a fait Odsonne est inadmissible et c'est un scandale. D'un, il ne jouera plus et de deux, il repart à Paris. Il était avec un autre joueur qui lui aussi va être licencié, c'est inqualifiable" - Olivier Sadran