Le tourisme morbide à Orvault exaspère les voisins

Les voisins de la famille Troadec se sont concertés : ils ne supportent plus la curiosité des badauds. Certains vont jusqu'à faire un détour par la rue d'Auteuil pour prendre une photo de la maison où s'est déroulé le quadruple meurtre.

Le meurtrier présumé de Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte Troadec est en prison. L'enquête est terminée et la rue d'Auteuil à Orvault tente de retrouver son calme. Pendant les deux semaines d'enquête la petite commune d'Orvault en banlieue de Nantes a été le centre d''attention des médias nationaux. Maintenant les chaines de Tv et leur camion-parabole sont repartis. Mais l'émotion demeure. Certains voisins ont encore froid dans le dos en regardant la maison où a eu lieu le quadruple meurtre.

Au numéro 24 de la rue d'Auteuil, la police n'a pas enlevé les scellés © Radio France - Thomas Schnell

Mais ce qui énerve le plus les voisins ce sont les badauds qui viennent devant la demeure encore sous scellés prendre des photos. Le drame qui s'est déroulé au numéro 24 de la rue d'Auteuil attise la curiosité de certains.

Les familles vivant dans la même rue voient passer des dizaines de curieux chaque week end : ils parlent de tourisme morbide.

C'est du délire, je pensais pas qu'autant de gens viendraient prendre des photos et se filmer

La curiosité morbide exaspère les voisins. Parfois ils disent être eux-même obligés d'ouvrir les fenêtres et d'envoyer balader les passants qu'ils jugent irrespectueux. La police leur a dit que cela pouvait arriver, "les faits divers sordides attirent de drôles d'individus".

Plus de réponse aux journalistes

Pendant plusieurs jours les forces de l'ordre ont bloqué les accès à la rue pour permettre à la police scientifique de travailler. Mais les riverains n'étaient plus tranquilles. "On voyait des journalistes prêt à tout pour prendre des photos de la maison. Un a tenté d'escalader une murette avec son appareil photo autour du cou. Un autre s'est glissé dans le coffre d'une mamie pour passer les barrages de police" mais le moment où la famille a dit stop, c'est quand les enfants ont été sollicités.

Quand j'ai aperçu un journaliste parler à mon gamin de huit ans en trottinette, j'ai trouvé ça dégueulasse

Du coup ils se sont réunis avec les habitants du quartier pour décider de ne plus répondre aux télévisions et aux radios. Ils espèrent pouvoir tourner la page de cette triste histoire