Indre-et-Loire, France

Au Tours FC, c'est la stupeur et l'incompréhension. Personne, ni le président Jean-Marc Ettori, ni les entraîneurs et éducateurs, ni les jeunes du centre de formation ne souhaitent s'exprimer. Thomas Rodriguez, 18 ans, un jeune du centre de formation, a été retrouvé mort dans sa chambre ce vendredi matin, probablement de mort naturelle mais une autopsie aura lieu lundi.

Thomas Rodriguez était un espoir du club. Originaire de Lannemezan (Haute Garonne), il jouait milieu de terrain gauche avec l'équipe des moins de 19 ans du Tours FC. Christophe Bouchet, le maire de Tours, ancien président de l'Olympique de Marseille, est venu au siège du club où une cellule psychologique a été mise en place.

Ils sont sidérés, dévastés, il y a une incompréhension totale par rapport à ce qui s'est passé. Un gamin de 18 ans qui meurt , comme çà, dans son sommeil, en pleine force de l'âge, çà interpelle tout le monde. Il est allé hier soir au théâtre avec ses copains et il ne s'est pas réveillé ce matin -Christophe Bouchet, maire de Tours

Thomas Rodriguez partageait sa chambre avec un camarade du centre de formation. Les parents ont été prévenus alors qu'ils étaient en route depuis leur Sud-Ouest natal pour passer le week-end avec Thomas. C'est le principal éducateur du garçon, Cyril Carrière, qui leur a téléphoné. Il avait recruté Thomas Rodriguez il y a deux ans au TFC.

Il était en Terminale au lycée Paul-Louis Courier de Tours. Un garçon plein d'énergie, milieu de terrain gauche, qui envisageait avec optimisme une carrière professionnelle. Le football connait malheureusement des drames de ce genre, imprévisibles-Christophe Bouchet

Le match de Ligue 2 entre Tours et Valenciennes a donc été annulé et reporté de même que tous les matches des U17 et U 19 (les jeunes) du Tours FC. La Ligue de Football Professionnel a décidé de faire respecter une minute de silence sur tous les terrains de L1 et L2 ce week-end. Minute de silence qui aura lieu aussi sur les terrains régionaux et de nationale 3 en Touraine.