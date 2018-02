L'affaire remonte à début décembre 2017. Un joueur du TVB, Nathan Wounembaina, avait été victime de cris racistes lors d'un match en Grèce, face au Pirée. Classée sans suite, l'affaire est maintenant dans les mains de la justice française. Le club de volley tourangeau attaque la CEV et le club grec.

Indre-et-Loire, France

Le TVB s'est fendu d'un simple communiqué ce lundi soir. Il parle d'"inertie et de déni" de la part de la CEV, la confédération européenne de volley, pour justifier de son action en justice. Il attaque à la fois la CEV ainsi que le club de l'Olympiakos le Pirée, devant le tribunal de grande instance de Tours, suite aux cris de singes dont a été victime Nathan Wounembaina le mardi 5 décembre, en Grèce. Le joueur avait alerté l'arbitre de la rencontre qui avait décidé de l'exclure. Dix jours plus tard, la CEV avait classé l'affaire sans suite, au grand dam du club tourangeau et de son président.

Le TVB veut faire "acter" la faute de la CEV et de l'Olympiakos Le Pirée, et "obtenir réparation du grave préjudice moral et économique subi dans le cadre de cette lamentable affaire". Dans son communiqué, le club tourangeau précise que le joueur n'a toujours pas reçu le moindre courrier d'excuse de la part de la confédération européenne ni du club grec.