Le tout premier référé pénal environnemental a été traité au tribunal judiciaire de Dijon

Le référé pénal environnemental, qu'est ce que c'est ? Il s'agit en fait d'une procédure créée en 2021 en même temps qu'un pôle régional, spécialisé dans les atteintes à l'environnement, au tribunal judiciaire de Dijon. Une nouvelle compétence destinée à mieux gérer ce genres d'affaires parfois très complexes, mieux répondre au préjudice écologique. La procédure vise également a être bien plus rapide qu'en passant par une voie classique. "Dans les textes, il est écrit qu'une audience doit être proposée sous 48h dès lors que le parquet saisi le référé", explique Maître Supplisson, avocat au Barreau de Dijon.

ⓘ Publicité

loading

Une audience rapide… mais avec ses limites

La première audience a eu lieu mardi 1er août au tribunal judiciaire de Dijon. Dans cette affaire, un couple de Montigny-Montfort (Côte-d'Or) accuse l'un des agriculteurs de la commune de polluer leur étang. Ils plaçaient beaucoup d'espoirs dans cette procédure de référé pénal environnemental mais ils sortent finalement déçus de l'audience. "En fait, il s'agit plutôt d'une audition qu'une audience", souffle Aline Berera, la plaignante. "Seul l'agriculteur n'a été interrogé et il a pu dire tout ce qu'il voulait, qu'il avait fait les travaux nécessaires par exemple pour stopper la pollution, alors que c'est faux !"

De son côté, leur avocat Maître Supplisson, tempère un peu les choses. "Il faut se demander qu'est ce qu'il se serait passé s'il n'y avait pas eu cette nouvelle procédure. Cette procédure là, n'épuise pas les plaintes, les recours indemnitaires ultérieurs etc. Et puis surtout, l'agriculteur a pu enfin être entendu par la justice."

Maître Supplisson reconnaît malgré tout qu'il y a quelques ajustements à faire dans la procédure. "On a bien senti aujourd'hui que ça tâtonne encore un peu, que ça vient de se mettre en place. Dans un premier temps, il faut changer ce délais extrêmement bref qui finalement se retourne contre la victime. Ensuite, je pense que le problème c'est le fait que cela ne soit pas conçu comme étant un procès avec une position égale entre le pollueur et la victime de pollution. Enfin, le problème c'est que c'est un juge des libertés et de la détention qui s'occupe des ces affaires, or il n'est habitué à traiter ces affaires environnementales."

Pas de condamnation, mais…

Le résultat d'une audience d'un référé pénal environnemental n'est pas une condamnation, mais ce sont des mesures de mises aux normes, "le cas échéant sous contrainte financière, si la décision du juge n'est pas respectée", complète Maître Supplisson. Dans cette affaire de pollution d'étang à Montigny-Montfort, le juge rendra sa décision vendredi 5 août. Contacté, l'agriculteur mis en cause dans cette affaire, n'a pas souhaité répondre à nos questions.