Le tout premier site de production d'hydrogène de Dordogne en cours d'installation

Le député LREM du bergeracois Michel Delpon est fier de voir arriver le premier site de production et d'alimentation d'hydrogène en Périgord. Ce dernier se bat depuis le début de son mandat pour le développent de cette énergie propre. Ce site est en cours d'installation à Sarlat et sera opérationnel dès le mois de décembre.

L'hydrogène pour remplacer le fioul

Cette station de production d'hydrogène, une énergie verte, va permettre de faire fonctionner les groupes électrogènes utilisés pour les radars de l'aviation civile. Jusqu'à présent, ces groupes électrogènes fonctionnaient au fioul.

Concrètement, c'est l'énergie solaire qui va permettre d'extraire l'hydrogène. Combinée à l'eau, l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques va libérer l'hydrogène, un gaz invisible et inodore. Dans le jargon scientifique, ce processus s'appelle l'électrolyse.

Pour Michel Delpon, l'hydrogène est une énergie "fiable", c'est "pour cela d'ailleurs que la Direction des Services de la Navigation Aérienne la choisit" explique-t-il. C'est aussi une énergie verte car elle ne rejette aucune émission de CO2. De plus, le député périgourdin assure que ce gaz pourra être stocké : "On pourra stocké le surplus d'énergie solaire ou éolienne de l'été pour le restituer en hiver".

Bientôt le train à hydrogène ?

Michel Delpon estime que ce projet va en amener d'autres, lui qui rêve d'un train à hydrogène entre Bordeaux et Sarlat : "La voix ferrée a été rénovée. Maintenant, il faut du matériel innovant. Ce serait formidable ! Le train pourrait faire Bordeaux - Libourne - Bergerac - Sarlat. En plus, il n'y aurait plus de nuisances sonores".

Alstom, le fabricant français a déjà livré une vingtaine de rame à l'Allemagne, la SNCF en commandé 14. "Le train sera une réalité en France en 2022" assure le député de la majorité. "Il faut encore quelques adaptations par rapport à ce qui est fait en Allemagne. Nous n'avons pas les mêmes rails par exemple".

La France va investir 7 milliards d'euros dans le plan de relance d'ici à 2030 pour créer une filière hydrogène nationale.