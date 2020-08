Le trafic a repris dans l’Yonne après le déraillement d'un train de marchandises

La circulation a pu reprendre dans la matinée de ce jeudi après le déraillement d'un wagon d'un train de fret mercredi matin. L'accident avait engendré d'importantes perturbations sur la ligne TER Sens-Paris

Selon la SNCF, "la sortie des rails d'un essieu d'un wagon à hauteur de Saint-Julien-du-Sault à 5h30" avait rendu inutilisable une voie entre Sens et Laroche-Migennes,

La SNCF précise que le wagon n'était pas couché et que seul l'essieu était sorti du rail. Le relevage des wagons a débuté dans la nuit et était toujours en cours ce jeudi midi. Le train pèse 1.500 tonnes et était formé de 35 wagons. Une voie sur quatre reste inutilisable et nécessitera d'importants travaux, ce qui n'empêche pas la circulation des trains.