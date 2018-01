Nantes, France

Un trafic de drogue dans le quartier du Ranzay, à Nantes, est jugé ce lundi et ce mardi par le tribunal. Neuf jeunes hommes de 21 à 25 ans et un, un peu plus vieux, de 37 ans doivent s'expliquer devant la justice. Ils ont été arrêtés en novembre 2016 et février 2017 après une longue enquête.

D'après les enquêteurs, ils recevaient jusqu'à 15 coups de fils par jour de clients

Elle a duré plus d'un an, au total, pour déterminer qui faisait quoi dans ce trafic qui empoisonnait la vie des habitants de ce quartier situé près du stade de la Beaujoire, à Nantes. Qui étaient les fournisseurs ? Qui étaient les revendeurs ? Qui étaient les nourrices, ceux chargés de garder la drogue chez eux ? Et qui étaient les clients ? Parce que, d'après les enquêteurs, il y en avaient beaucoup. Les dealers recevaient de 10 à 15 coups de fil par jour pour du cannabis mais aussi de la cocaïne et de l'ecstasy.

Plus d'un kilo de cannabis de saisi

"Ce n'était pas un si gros trafic que ça", tempère l'avocat d'un des prévenus pour qui le réseau n'était "pas très bien organisé". Lors de la première vague de perquisition, en novembre 2016, les policiers n'avaient effectivement trouvé que 40 grammes de résine de cannabis et 1.200 euros en liquide. Lors de la seconde, en février 2017, là, les prises sont beaucoup plus importantes : plus d'un kilo de cannabis, de la cocaïne, près de 3.000 euros en liquide et des armes à feu.

Le procès est donc prévu sur deux jours, le temps d'interroger les neuf prévenus.