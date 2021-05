Policier tué à Avignon : "Oui, le trafic de drogue est en augmentation sur le Vaucluse"

C'est un phénomène visible depuis quelques années : les villes moyennes commencent à être gangrenées par le trafic de drogue. "En fait, ce sont les milieux implantés dans les grandes villes qui essaiment, explique le journaliste Romain Capdepon, spécialiste de ces questions au quotidien La Provence et auteur du livre "Les Minots".

"Les trafiquants sont trop nombreux dans les grandes agglos comme Marseille, Lyon ou la région parisienne. Ils ne peuvent plus développer leurs affaires. Alors ils investissent les autres villes."

Alliance entre clans

Avignon, Carpentras ou Cavaillon ne font pas exception à la règle. Selon Romain Capdepon, des alliances sont conclues entre clans vauclusiens et marseillais. Pas pour installer des points de deals - les Vauclusiens peuvent s'approvisionner et s'organiser entre eux - mais pour maintenir les points de revente et se défendre face aux adversaires. En échange, les dealers du Vaucluse s'approvisionnent via les filières marseillaises.

"Aujourd'hui, poursuit Romain Capdepon, les trafiquants sont très armés pour protéger les millions d'euros que génère le trafic. Dans le Vaucluse, selon mes sources, il y a une cinquantaine de points de deal. Depuis le début de l'année, les policiers ont saisi 100.000 euros et une cinquantaine de kilos de cannabis. Il y a eu 167 interpellations."

Hydre à mille têtes

Le travail des policiers est énorme, mais jamais suffisant. "Les forces de l'ordre harcèlent chaque point de revente, explique le journaliste. C'est le cas de celui de rue Thiers, dans l'intra-muros. Mais quand les dealers sont arrêtés, d'autres les remplacent quelques heures après. C'est une hydre à mille têtes. Lutter contre ça revient à vider l'océan à la petite cuillère."

Romain Capdepon est journaliste, spécialisé sur les questions de police et de justice au quotidien La Provence, à Marseille. Il est l'auteur d'un livre sur le rôle des mineurs dans les trafics, intitulé "Les Minots".