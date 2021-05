Trafic de stupéfiants contrarié par la police dans une cité de La Seyne-sur-Mer

Bien sûr, il serait présomptueux de crier victoire trop vite. La plupart des habitants interrogés d'ailleurs sur leur sentiment de voir des policiers quotidiennement dans la cité le rappellent assez vite, en refusant de témoigner, évoquant de possibles menaces. Mais force est de constater que deux mois après le début de l'opération mise en place au sein de la Présentation à La Seyne-sur-Mer, le calme est revenu une bonne partie de la journée.

Les dealers ne sont plus là. "Et ceux qui ont tenté de s'installer deux rues plus loin, dans un nouvel endroit, ont été délogés très vite" témoigne un policier. On peut rentrer aisément dans les immeubles, sans être obligé de se justifier. Et le bailleur social a pu commencer à nettoyer et rénover.

L'approche globale

En calquant sur ce qui a été fait à Marseille ces dernières années dans les cités sensibles, les policiers du commissariat de La Seyne-sur-Mer sont présents chaque jour dans le quartier. Un pilonnage en règle, quotidien, qui a permis de faire fuir les dealers. "Quand nous sommes arrivés, le quartier était sous la coupe des vendeurs, il fallait montrer patte blanche pour rentrer. Tous les jours depuis le 1er mars, on tient les lieux pour empêcher la mise en place des points de deal" détaille le commissaire Stéphane Garcin, patron du commissariat de La Seyne-sur-Mer.

Une présence renforcée qui empêche donc les dealers de travailler, mais qui permet à l'inverse au bailleur social et à ses prestataires d'intervenir. C'est ainsi que les entreprises de nettoyage ont pu enfin pénétrer dans les parties communes. Le sol n'est plus noir de crasse, mais l'air embaume l'eau de javel. Plus de câbles électriques sortant des sonnettes d'entrée, la porte a été réparée, les abords des immeubles nettoyés.

Un mur cassé par les dealers pour installer leur point de deal, en passe d'être rebouché © Radio France - Christelle MARQUES

"C'était une volonté de la mairie qui nous aide avec des policiers municipaux pour occuper le terrain, et le bailleur social qui joue le jeu en rénovant. Une opération mise en place dans le cadre d'un groupe local de traitement de la délinquance regroupant la Préfecture, la mairie, la Police nationale et le Parquet" indique le commissaire Garcin. Car c'est parce qu'il y a une approche globale que cela fonctionne.

"Nous avons une approche différente à Berthe par exemple, puisque nous interpellons régulièrement des porteurs de sacoches, ceux qui vendent. Ici, il n'y a pas d'infraction puisque nous les empêchons de vendre et nous permettons de pacifier le quartier" résume le commissaire Garcin.

Bien sûr, cette approche demande des moyens humains importants. "Mais il faudra faire un bilan dans quelques mois entre ce que coûte un habitat dégradé à rénover en permanence, ce que coûte le temps des fonctionnaires pour faire des procédures. Car là, depuis mars, il n'y a plus de procédure puisqu'il n'y a plus d'infraction. Il y a réellement une réflexion à mener" détaille Bernard Marchal, procureur de la République de Toulon.

Deux mois que cela dure et la différence est flagrante. "Avant, c'était la catastrophe, il y avait un trafic monstre toute la journée. Maintenant, il y a le calme, ça me rassure. C'est bien la présence des policiers", résume Tony qui assiste de son balcon, comme à l'Opéra, à l'arrivée quotidienne des effectifs de police. Seuls vestiges du trafic, une flèche noire bombée sur une façade d'immeuble, indiquant le chemin à suivre, et une paire de baskets accrochée en l'air à un éclairage public marquant précisément l'ancien lieu de deal.