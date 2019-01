Le trafic des TER a repris entre Perpignan et Narbonne

Par Isabelle Rolland, France Bleu Roussillon

Retour à la normale pour les TER entre Perpignan et Narbonne ce mercredi en début d'après-midi. Le trafic avait été interrompu vers 7 h à cause d'un accident entre un train et une voiture à un passage à niveau.