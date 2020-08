La circulation des TER interrompue dans le sud de la Côte-d'Or après un incendie

Décidément, semaine difficile sur les rails enBourgogne. Après la rupture d'un caténaire qui a interrompu le trafic mardi, cette fois c'est un incendie qui a coupé la circulation des trains entre Seurre (Côte-d'Or) et Louhans (Saône-et-Loire), mercredi 12 août 2020. Vers 13h20, un feu s'est déclaré à Mervans en Saône-et-Loire, dans une casse automobile. Il s'est propagé à trois hectares de végétation aux alentours, mais a surtout dégagé une épaisse fumée noire, à cause d'un quarantaine de voitures et d'huile en train de brûler. Quarante pompiers ont passé l'après-midi sur place.

La circulation des TER interrompue

Les rails ne sont pas touchés, mais la fumée noire est passée au dessus de la voie ferrée. La SNCF a donc été obligée de stopper la circulation des trains sur la ligne Dijon/Bourg-en-Bresse, pour que les passagers ne l'inhalent pas. Conséquence : deux TER ont dûs'arrêter, et des bus de substitution ont été mis en place pour relier les gares de Louhans et Seurre.

Vers 17h30, les pompiers ont annoncé à France Bleu Bourgogne que le feu est maîtrisé. La circulation des trains devrait donc pouvoir reprendre en début de soirée, indique la SNCF.