Le trafic des TER reprend progressivement entre Le Mans et Angers après un accident avec un sanglier

Plus de quarante minutes de retard annoncé ce matin en gare de Sablé, des trains qui n'arrivent pas non plus au Mans. Un TER a heurté un sanglier ce mardi matin à hauteur de Noyen-sur-Sarthe, entraînant de gros retards sur l'axe Le Mans-Angers. Le compte Twitter Ter Pays de la Loire explique à 8h30 que la circulation est en train de reprendre progressivement.