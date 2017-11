Le trafic des trains interrompu pendant une heure entre Chambéry et Annecy

Le trafic des trains a été interrompu entre 14 h et 15 h sur l'axe entre Aix-les-Bains (Savoie) et Annecy (Haute-Savoie).

Le trafic des trains a été complètement arrêté sur l'axe entre Aix-les-Bains (Savoie) et Annecy (Haute-Savoie) ce jeudi entre 14 h et 15 h. Les trains au départ et en direction de Chambéry ont eux aussi été touchés. C'est un accident à un passage à niveau au niveau d'Aix-les-Bains qui a entraîné ce blocage.

Une dizaine de trains ont été bloqués, en raison de la présence des pompiers et des forces de l'ordre sur place mais le trafic a repris selon la SNCF un peu avant 15 heures.