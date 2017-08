Le trafic des trains interrompu au départ de Grenoble à cause de la foudre

Plus aucun train ne circule entre Lyon et Grenoble depuis 17 heures ce vendredi soir. La foudre a provoqué une panne électrique.

Des intempéries touchent l'Isère depuis 17 heures ce vendredi et provoquent une interruption du trafic des trains sur les lignes Grenoble/Lyon, Grenoble/Chambéry et Grenoble/Valence. En cause : une panne d'alimentation électrique. La foudre est tombée sur un arbre à Voreppe, la SNCF a donc coupé l'alimentation électrique et les trains sont arrêtés.

Retour à la normale à partir de 20 heures

Des arbres ont été arrachés et sont tombés sur des routes dans l'agglomération grenobloise. Les pompiers sont mobilisés. La direction de la SNCF ne prévoit pas de retour à la normale avant 20 heures.