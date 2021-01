Le trafic ferroviaire fortement perturbé entre Cannes et Nice à cause d'un homme sur les voies

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé ce mercredi en début de soirée entre Cannes et Nice, à cause d'un homme qui s'est introduit sur les voies dans l'après-midi, au niveau d'Antibes. Les pompiers et les forces de l'ordre sont sur place pour tenter d'interpeller l'individu.