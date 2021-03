SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, réalise des travaux de renouvellement de 3 aiguillages à Nogent-lès-Montbard jusqu'au 5 avril. Ce chantier représente un investissement de 1,4 million d’euros et s’inscrit dans le cadre du programme de modernisation du réseau existant.

Le trafic ferroviaire interrompu trois week-end en Côte-d'Or à cause de travaux à Nogent-lès-Montbard

DÉROULEMENT DES TRAVAUX DU 8 MARS AU 5 AVRIL

Les travaux préparatoires se déroulent du 8 au 19 mars, en semaine et de jour. Les travaux principaux se dérouleront du 19 mars au 5 avril, de jour du lundi au vendredi et en continu lors de l’interruption de circulation des trains prévue sur 3 week-ends en mars et avril. Ce chantier consiste à renouveler 3 aiguillages à Nogent-lès-Montbard. 20 personnes en moyenne seront mobilisées chaque jour pour réaliser les travaux

IMPACTS SUR LES CIRCULATIONS

Les travaux de modernisation à Nogent-les-Montbard vont impacter le trafic TER et TGV sur la ligne Dijon-Laroche-Paris les week-ends des 20-21 et 27-28 mars 2021. Un service de substitution par autocar est mis en place entre Dijon et Laroche-Migennes durant les 2 week-ends concernés.

Les TGV Rhin-Rhône et Lyria qui empruntent habituellement cet itinéraire seront également concernés par cette interruption du trafic ferroviaire. Certains auront leurs horaires de passage modifiés de quelques minutes afin de circuler avant ou après la période de travaux et les autres seront supprimés.