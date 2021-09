Le trafic ferroviaire perturbé ce mercredi en Bretagne

Depuis tôt ce mercredi matin, il y a des retards et des annulations de trains entre Rennes et Quimper, à cause d'un incendie près de la voie et d'une coupure d'électricité.

Il y a des perturbations sur la ligne ferroviaire entre Rennes et Quimper ce mercredi matin, seulement sur une voie, l'autre, dans le sens Quimper/Rennes circule normalement. À cause des orages, la section de 13 kilomètres entre Auray et Lorient n'est plus alimentée en électricité depuis 7h45.

Des perturbations sur la ligne Rennes/Quimper sont à prévoir tout au long de la matinée

Des agents se sont rapidement déplacés sur place pour déterminer la cause de la panne. Le plan de transport a immédiatement été revu avec la mise en place de taxis et de cars de substitution pour acheminer les voyageurs. Des perturbations sont à prévoir tout au long de la matinée d'après la SNCF. Déjà tôt ce mercredi matin, un incendie aux abords de la voie, avait interrompu la circulation des trains dans les deux sens entre Vannes et Lorient. Le trafic avait repris vers 7h30.