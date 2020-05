Le trafic passagers reprend le 8 juin à l'aéroport de Nantes-Atlantique

Dans un communiqué, l'aéroport de Nantes-atlantique annonce la réouverture prochaine de son trafic passagers interrompu depuis le 30 mars dernier, en raison de l'épidémie de Covid-19. A partir du lundi 8 juin, Air France assurera trois aller-retour par semaine entre Nantes et Lyon

Cette reprise du trafic voyageurs était attendue depuis 50 jours. L'aéroport de Nantes-Atlantique avait suspendu tous ses vols le 30 mars dernier en pleine pandémie. Depuis ce jour, il accueillait simplement des avions pour des motifs médicaux (transport de patients, soignants et matériel médical) pour du fret ou des vols privés. La reprise du trafic passagers prévue le lundi 8 juin sera très très réduite puisque limitée à 3 allers-retours par semaine entre Nantes et Lyon. Des vols assurés par la compagnie Air France les lundi, vendredi et dimanche. A ce jour, aucune autre compagnie n'a soumis un programme de reprise des vols aux responsables de l'aéroport.

Un aérogare aménagé

Pour respecter les mesures sanitaires, les voyageurs ne se croiseront pas à l'aéroport : il y aura une entrée et une sortie bien distinctes. Ils se verront proposer des masques, obligatoires dans les transports; gratuitement pour ceux qui n'en ont pas dans les premiers jours de reprise du trafic. Du gel hydroalcoolique sera également mis à disposition des voyageurs, qui devront respecter la distanciation physique dans les files d'attente. Un marquage au sol les y aidera. En complément, des écrans, affiches et messages sonores rappelleront les gestes barrières. Pour la sécurité des personnels, des hygiaphones seront mis en place au niveau des comptoirs.