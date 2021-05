Le trafic reprend doucement dans le tunnel sous la Manche après un dégagement de fumée

Une alarme s'est déclenchée dimanche 30 mai à 7h30 dans le tunnel sous la Manche. Elle indiquait un "dégagement de fumée" dans un cross over, un passage qui permet de passer d'un tunnel à l'autre, explique l'exploitant Getlink à l'AFP. Il n'y a pas eu de flammes, le problème venait d'un câble électrique, mais le trafic a été interrompu toute la matinée entre la France et la Grande-Bretagne. Il a pu reprendre partiellement à la mi-journée.

Seul un des deux tunnel est ouvert à la circulation - il y a des travaux dans le second -, des retards sont donc encore à prévoir pour les trains et les navettes. Toutefois, les perturbations n'ont pas un impact significatif, car les flux de passagers sont limités à cause de l'épidémie de coronavirus, et peu de routiers empruntent le tunnel le dimanche.