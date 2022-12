Le trafic SNCF totalement interrompu entre Amiens et Abbeville après un accident de personne

Un accident de personne a entrainé l'arrêt de la circulation des trains entre Amiens et Abbeville, ce vendredi matin.

La circulation des trains est totalement à l'arrêt entre Amiens et Abbeville, depuis 7h30 ce vendredi matin.

En cause un accident de personne, au passage à niveau de la rue Robert le Coq, à Amiens. Le trafic est également interrompu entre Amiens et Boulogne.

Le train impliqué lors de l'accident était vide de passagers. Des cars de substitution vont être mis en place entre Dreuil et Amiens. La police et les secours sont sur place.