Le trafiquant de drogue mulhousien Sofiane Hambli arrêté au Maroc

C'est un trafiquant de drogue condamné à de multiples reprises : le Mulhousien Sofiane Hambli, dit "La Chimère", a été arrêté ce vendredi 22 octobre au Maroc alors qu'il était hospitalisé dans une clinique de Tanger. Considéré comme l'un des plus gros trafiquants de drogue français, il était en cavale depuis mars dernier.

Sofiane Hambli aurait été hospitalisé après avoir été violemment agressé à l'arme blanche à Tanger. Il avait en sa possession de faux papiers de nationalité allemande. Son pronostic vital reste "réservé" selon les informations de France Info. En cas de rétablissement, une demande d'extradition sera formulée par la France.

Personnage central du scandale de l'importation de 7 tonnes de cannabis en France en 2015 qui avait abouti à l'éviction de l'ex-patron de la lutte antidrogue François Thierry, Sofiane Hambli est recherché depuis mars dans le cadre d'une autre affaire d'importation de stupéfiants.

Un coutumier de la cavale

Déjà condamné dans d'autres affaires de drogue, c'est un coutumier de la cavale : une interpellation en 2004 en Espagne après son évasion un an plus tôt de la prison de Metz et une autre interpellation en 2009, toujours en Espagne, alors qu'il avait été condamné à 18 ans de prison. Il ne s'était alors pas présenté au procès.