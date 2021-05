Le trafiquant de drogue mulhousien Sofiane Hambli de nouveau en cavale

C'est un trafiquant de drogue condamné à de multiples reprises : le mulhousien Sofiane Hambli est de nouveau en cavale. Il avait été arrêté en novembre dernier à Bordeaux et placé en détention provisoire, mais la Cour de cassation a décidé à la mi-mars de le remettre en liberté sous contrôle judiciaire.

Recherché par Interpol

Depuis, plus de nouvelles de Sofiane Hambli. L'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a émis une notice rouge (un avis de recherche international) à l'encontre de l'homme de 45 ans.

Dans ce nouveau dossier, il est soupçonné d'avoir perçu 2,5 millions d'euros pour organiser l'importation de quatre tonnes de cannabis. Déjà condamné dans d'autres affaires de drogue, c'est un coutumier de la cavale : une interpellation en 2004 en Espagne après son évasion un an plus tôt de la prison de Metz et une autre interpellation en 2009, toujours en Espagne, alors qu'il avait été condamné à 18 ans de prison. Il ne s'était alors pas présenté au procès.