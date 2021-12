Le train passe à nouveau devant la gare de Saillans dans la Drôme

Des fanions colorés, des sourires, ce dimanche le quai de la gare de Saillans revit. Une quarantaine d'habitants de Saillans a fêté le retour du train devant la gare du village. Neuf mois qu'aucun train ne circulait sur ce tronçon de Livron-sur-Drôme-Aspres-sur-Buëch. Des travaux d'urgence ont stoppé leur circulation en mars dernier. En plus des transports express régionaux, un autre train profite des voies rénovées, il s'agit du Paris-Briançon : le train de nuit, il fonctionne également depuis dimanche.

C'est un bonheur de revoir le train circuler dans notre commune

À 15h35, le TER Romans-Valence-Die-Gap passe devant les pancartes des habitants de Saillans. En évoquant le train, le jeune Léo originaire de Lyon dresse sa pancarte "mon beau cadeau de Noël", car ce train représente un lien avec sa grand-mère. Sa grand-mère habitante de Saillans explique "Léo et ses parents, viennent de Lyon, donc là ils pourront changer de train à Valence et venir jusqu'à Saillans. Ils pourront venir plus souvent, et puis les petits ils sont contents dans le train parce que pour eux ça paraît moins long et ils peuvent jouer".

Les habitants de Saillans restent mobilisés pour la sauvegarde du train - Lucile Auconie

Pour la fête du train les habitants ont décoré la gare de Saillans - Lucile Auconie

74 millions d'euros ont été investis pour la rénovation de ce tronçon de 34 kilomètres, mais il reste encore un peu de travail, car certains grands trains ne peuvent pas encore s'arrêter à Saillans, comme celui de 15h35. Fernand Karagiannis est membre de la coopérative citoyenne saillansonne, s'en inquiète et explique "on nous dit qu'ils sont trop longs et que le quai de la gare de Saillans est trop court et pour la sécurité de tous, ils refusent l'arrêt. Donc nous allons interpeller à nouveau la Région et la SNCF. Je pense qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées, comme indiquer aux voyageurs d'intégrer certains wagons pour descendre à Saillans ou alors faire une petite rallonge du quai."

En semaine, presque 10 arrêts de TER par jour sont prévus en gare de Saillans et viennent compléter les offres de bus. Tous les horaires des lignes TER Romans-Valence-Die-Gap et Gap-Die-Valence-Romans sont à retrouver en cliquant sur ce lien.