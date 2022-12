Le tram d'Avignon s'arrêtera plus tôt ce samedi en raison du match Maroc-Portugal

Le tram d'Avignon s'arrêtera plus tôt ce samedi. Il ne circulera plus à partir de 17h30, en raison de la rencontre de coupe du monde entre le Maroc et le Portugal. Toutes les lignes qui passent par les remparts Sud seront déviées. Les lignes de l'intramuros sont elles aussi à l'arrêt à partir de 17h30.

Mardi soir, des centaines de supporters du Maroc sont descendus dans les rues d'Avignon pour célébrer la victoire de leur équipe, à grands coups de klaxons, drapeaux marocains sur les épaules. La tension est montée avec une poignée de jeunes hommes qui ont jeté des pierres sur les policiers. Trois d'entre eux ont été interpellés.