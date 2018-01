Brest, France

Ça va durer un peu ! Un camion a heurté et arraché une partie de la ligne électrique du tramway de Brest, en fin de journée, ce mardi. Résultat : 8 stations ne sont plus desservies entre Menez Paul et les portes de Gouesnou et Guipavas. Cette section du tramway dessert principalement des zones commerciales.

Bus de remplacement le temps des travaux

En attendant les réparations, un système de bus de remplacement a été mis en place par l’opérateur Keolis Bibus. En attendant, sur place, route de Gouesnou, sur le chemin de la zone commerciale de Kergaradec, les travaux n'ont pas encore commencé. Les fils électriques arrachés continuent de pendre dans le vide.

Embarquement des voyageurs compliqué

Il faudra plusieurs jours pour rétablir la situation, pas d'échéance plus précise pour l'instant. En face du Géant Casino, terminus provisoire, les trams font une manœuvre pour repartir en sens inverse, tandis qu'un bus embarque les passagers vers les stations non desservies. Pas toujours évident : l'embarquement des voyageurs par les bus crée des embouteillages, et bien sûr, avec un bus toutes les 20 minutes, contre un tram toutes les 7 minutes en période de pointe, le compte n'y est pas.

Et la rentrée, lundi ?

Ces perturbations arrivent un an après la grève qui avait perturbé le trafic pendant plusieurs semaines, alors tout le monde espère que les réparations seront terminées lundi, pour la rentrée scolaire, mais rien n'est moins sûr. "_C'est un accident,tempère un voyageur, on ne peut pas tout mettre sur le dos de Bibus_".