Les brestois ne pouvaient plus utiliser le tramway jusqu'à la porte de Gouesnou. C'est désormais une chose réparée, Bibus vient de relancer la circulation des tram sur tout le réseau.

Brest, France

Après l'incident intervenu à la fin des vacances scolaires, le réseau Bibus était bloqué en partie. Notamment entre les arrêts Menez Paul et la porte de Gouesnou. Ce soir, Bibus annonce que les tramways redémarrent. Les essais sont concluants, donc le réseau va remonter doucement en puissance. Ce week-end, tout devrait être rentré dans l'ordre.

Les assurances paieront la facture

A présent, reste à tirer les conséquences d'un tel incident. Techniquement, "il y avait 400m de lignes arrachés, on a réussi à se mobiliser pour les réparer rapidement, en moins d'une semaine", se félicite Cyril Mascé, de Bibus. Sur le plan financier à présent, Bibus confirme, toujours par la voie de son directeur marketing, "_la responsabilité du conducteur du camion est clairement engagée_, donc on est sur une procédure classique d'accident de la route. C'est quelque chose qui va devoir se régler entre assurances". On évoque une facture qui pourrait dépasser les 100.000 euros, mais attention toutes les factures ne sont pas encore arrivées !