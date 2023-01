"Le traumatisme est énorme", témoigne cette victime de home-jacking dans la Somme

Deux affaires de home-jackings se sont retrouvées devant le tribunal d'Amiens ce mardi. Ces cambriolages ultra-violents, durant lesquels les victimes sont séquestrées et parfois battues pour les contraindre à donner de l'argent ou des bijoux. Trois hommes viennent donc d'être condamnés, soupçonnés d'avoir, entre 2020 et 2021, été impliqués dans plusieurs cambriolages dans la Somme, à des peines de six ans à 18 mois de prison ferme. Deux home-jackings, visant des personnes âgées, leur ont été imputés à Daours, près de Corbie, dont celui qui a touché Françoise, 73 ans, la nuit de 8 février 2020.

L'agression se produit le lendemain des obsèques de son mari. "Vers 4h30, je me suis réveillée, probablement parce que j'ai entendu du bruit. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des lumières s'allumer et s'éteindre", raconte-t-elle, se replongeant dans cette nuit d'horreur. "J'ai fini par appeler les pompiers, en leur disant qu'il y avait des cambrioleurs chez moi". En entendant les malfaiteurs s'approcher, Françoise cache son téléphone dans son lit, toujours en ligne avec les secours, qui enregistrent les échanges avec les cambrioleurs. " Dépêche toi, les clefs du coffre (...) donne un cutter, on ne va plus rigoler", menace notamment l'un d'entre eux.

"Il a fallu que je descende donner l'argent que j'avais dans mon sac, une couverture posée sur la tête. Ils avaient déjà trouver le coffre, cela a duré un certain temps, et puis, ils bazardent tout dans la maison, pour tout chercher... En plus, il y a les menaces, avec un cutter", poursuit Françoise.

"Tous mes souvenirs sont partis"

Encore aujourd'hui, la victime est sous le choc. "Le traumatisme est énorme. Pendant je ne sais combien de mois, ou d'années, vous sentez toujours quelqu'un derrière vous." Surtout que les malfaiteurs se sont certes emparés de l'argent liquide, de l'or, "cela, vous arrivez à l'admettre", mais pas seulement. "Le lendemain de son décès, on a volé les testaments mon mari, on a volé ses poèmes, on a volé ses lettres à mes enfants. Tous mes souvenirs, bien sûr, sont partis." Des questions restent aussi sans réponse, "qui savait qu'il y avait un coffre ?"

Ce mardi, lors du procès, son avocate Maitre Christine Hamel, a dénoncé des "faits particulièrement sordides, sur une personne faible, vulnérable." Les prévenus "lui ont dérobé toute une partie de sa vie et des souvenirs qu’elle avait avec son mari". Sa cliente "essaye de retrouver une vie normale, après un traumatisme qui est difficile à décrire."

Les trois hommes ont effectivement été condamnés pour deux home-jackings et un cambriolage de tabac, ils ont été relaxés pour un autre cambriolage, celui d'une entreprise d'insertion à Amiens. Une quatrième prévenue, une femme, poursuivie pour les avoir conduits sur les lieux des méfaits, a été relaxée pour l'ensemble des faits.