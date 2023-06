Le travail d'intérêt général fête ses 40 ans

Le Travail d'intérêt général a 40 ans . Cette peine alternative à l'incarcération ou à une forte amende concerne des actes comme des petits vols, des petits délits routiers, ou encore des dégradations par exemple. Elle a été mise en place en 1983 par le ministre de la justice Robert Badinter, celui a qui l'on doit l'abolition de la peine de mort. En 2022, 23.000 peines de TIG ont été prononcées en France, dont 266 dans le Puy-de-Dôme. Plus qu'une sanction, le TIG met l'accent sur la réparation et la réinsertion.

La diversité des Travaux d'Intérêt Général

Le nettoyage de locaux ou l'entretien des espaces verts représentent la moitié des travaux d'intérêt général, mais le TIG ne se résume pas qu'à cela rappelle Nordine Eddafiri, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation au SPIP 63 : "l'idée est de profiler et de mettre en relation une compétence d'un candidat ou d'une candidate avec un poste. Par exemple, le Centre communal d'action sociale propose des postes d'entretien, des postes de manutention, des postes administratifs au sein des ressources humaines du CCAS". En effet, parce que le TIG met l'accent sur la réinsertion , la peine est personnalisée en fonction du profil du condamné. D'ailleurs, tous n'y sont pas éligibles, cela est fonction de leur situation personnelle, de leurs antécédents, de leur parcours de vie.

Le travail d'intérêt général, une sanction utile au condamné et à la société

Casser les préjugés autour du TIG

Claire Vacher est responsable du pôle parcours professionnel et prévention au CCAS de Clermont-Ferrand. À son arrivée au CCAS, le TIG était déjà en place mais n'accueillait que 1 à 2 personnes par an. Elle a milité pour le développer. "Cela a pris deux ans pour casser les préjugés" raconte-t-elle, "grâce à la crise du covid on a eu des gens qui sont venus en TIG, ça a permis de casser cette image, de la personne dangereuse qui mérite d'aller en prison". C'est du donnant-donnant "ils nous rendent service, on leur rend service" souligne Claire Vacher*.* Aujourd'hui le CCAS accueille entre 20 et 50 personnes en TIG par an.

Le TIG peut amener à un CDD ou un CDI

C'est le cas de Florian. Lorsqu'il était étudiant en droit il a provoqué un accident sous l'emprise de l'alcool. Il avait le choix entre une amende et du TIG. Il n'a pas hésité "Moi, je m'en voulais. C'était aussi un moyen de me racheter vis à vis de la société, vis à vis du système en général. C'est plus concret que juste un simple chèque que l'on signe et que l'on va remettre. Ca a une symbolique" explique le jeune homme. Étudiant en droit, Florian "avait beaucoup de doute" sur son orientation. Il a fait son stage et son TIG au CCAS, dans l'administratif "et pour le coup j'ai trouvé l'emploi de mes rêves" explique Florian, désormais salarié de la structure.

Dans le cas de wilfried "c'est une vie qui change un petit peu". Lui qui "ne connaissait pas le monde du travail" est aujourd'hui aussi salarié, en CDD, après des TIG collectifs. Pour pouvoir faire ses TIG, il a dû prendre des cours de français "et maintenant je peux lire des histoires à ma fille" explique-t-il. Il ne cache pas sa reconnaissance, le travail d'intérêt général a été une véritable seconde chance : "J'ai pris les choses du bon côté, maintenant je cherche que le bien, autour de moi tout le monde me veut du bien, et on ne peut que faire les choses bien après"