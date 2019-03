Le trentenaire qui a mis le feu à deux voitures la semaine dernière à Guéret condamné à un an de prison ferme

Guéret, France

L'homme qui a incendié deux voitures la semaine dernière à Guéret a été condamné à un an de prison ferme par le Tribunal de Guéret ce lundi après-midi. Dans un accès de colère, il avait incendié deux véhicules dans la nuit de mercredi à jeudi, à côté de l'hôpital et rue de Londres.

Ce même soir, il a également détérioré deux vitrines, notamment celle du magasin Cyber Game. C'est un creusois d'origine qui vit aujourd'hui en Charentes. Multi-récidiviste, il a été condamné à 12 reprises pour vol, violence et tentative d'agression sexuelle.

Arrêté grâce à la vidéosurveillance de l'hôpital

ll a été arrêté par la police de Guéret à la fois grâce à la vidéosurveillance de l'hôpital et à la vigilance d'agents de police : une caméra a filmé cet homme dans l’hôpital, puis dans le petit garage voisin où les flammes ont pris. Une planche photo a été réalisée à partir de la vidéo et dès vendredi, des policiers l'ont reconnu dans la rue et l'ont interpellé.

À l'origine de l'explosion de colère de cet homme, deux choses. D'abord, il revenait en Creuse pour demander aux juges des enfants de récupérer à la maison son fils qui est placé, ce qui lui a été refusé. Ensuite, il s'est violemment disputé avec son beau-frère pour une corvée de bois qui leur a été payée non avec de l''argent, mais avec... un poulet ! Un ou plusieurs coups de bûches ayant été échangés, le beau-frère a fini à l'hôpital.

En venant prendre des nouvelles, le prévenu a rencontré à l'hôpital, la compagne du beau-frère qui lui a annoncé qu'ils allaient porter plainte. C'est la goutte d'eau qui a fait débordé le vase :

"Quitte à retourner en prison autant y aller pour quelque chose"

Le trentenaire est ensuite sorti de l'hôpital et a été causer les dégâts qu'on connait.

Il s'engage à indemniser les victimes

À la barre, il s'est excusé platement et s'est engagé à indemniser les victimes :

"c'était irresponsable. Je me met à leur place, ils ne peuvent plus aller travailler".

La procureur a requis 8 mois de prison ferme. Le tribunal a donc décider d'aller au delà en le condamnant à un an de prison de ferme, plus un an avec sursis. Il a également l' obligation d'indemniser les victimes, de se soigner, de travailler et l'interdiction de revenir à Guéret.