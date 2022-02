Le tri des déchets beaucoup plus simple dès ce mardi dans une partie du Var

Les consignes changent et le tri des déchets va être beaucoup plus simple, dès ce mardi 1er mars, pour la moitié des habitants du Var (ceux qui dépendent du Sittomat). Tous les emballages (plastiques et métalliques) peuvent désormais être triés. Il faut désormais les déposer dans le bac "gris".

Les pots de yaourt ou de crème fraîche, les films d'emballage, les boites de conserve, les canettes de boissons, les capsules de café ou encore le tube de dentifrice… Plus de jaloux ! Tous ces emballages (liste complète ici) peuvent, ce mardi 1er mars, être triés dans près de la moitié du département du Var. Il faut désormais les déposer dans le bac ou conteneur "gris". Le Sittomat* étend en effet les consignes de tri des emballages plastiques et métalliques.

Pour Gilles Vincent, président du syndicat intercommunal, "c'est une révolution". "Nos administrés ne se poseront plus de questions au moment de trier leurs déchets. Ils n'auront plus que trois solutions : papiers et cartons dans la poubelle jaune, le verre dans les bacs verts et désormais tout le plastique et le métal dans les poubelles grises. Une grande campagne de communication est lancée et de nouveaux adhésifs vont être apposés sur les conteneurs des particuliers. Avec ces consignes beaucoup plus simples, nous espérons _collecter encore plus de déchets triés_" précise le président.

Le tri des emballages plastiques et métalliques, obligatoire au 31/12/2022 avec la loi relative à la transition énergétique, est désormais possible grâce à la modernisation des centres de tri. "Ils sont désormais équipés de trieurs optiques capables de séparer les différentes résines de plastique présentes dans nos emballages" explique Christine Leuthy-Molina, directrice régionale Sud Est de Citeo.

Comme le centre de tri de La Seyne-sur-Mer n'est pas équipé de ces trieurs optiques, les déchets collectés dans le Var seront acheminés dans le Gard, après avoir été compactés dans une entreprise de La Garde. Mais le Sittomat devrait avoir son propre centre de tri modernisé d'ici 2024-2025. Les pourparlers sont en cours pour le construire sur un terrain situé à l'est de Toulon.

* Le Syndicat mixte intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères de l’aire toulonnaise gère les déchets de 38 communes de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, de la Communauté d’agglomération Sud Sainte-Baume, des Communautés de communes de la Vallée du Gapeau et du Golfe de Saint-Tropez, soit 588.000 habitants.

Christine Leuthy-Molinea, directrice régionale de Citéo, et Gilles Vincent, président du Sittomat, devant une colonne de tri qui acceptera désormais tous les emballages plastiques et métalliques © Radio France - Sophie Glotin