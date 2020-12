Le tribunal de Bayonne accorde un sursis pour les affaires de Serge Blanco

Nouveau sursis pour les affaires de Serge Blanco. Le tribunal de commerce de Bayonne a prolongé, le 20 octobre 2020, pour une durée de six mois la période d'observation. Cela permet à sa société de poursuivre son activité alors qu’elle se trouve en redressement judiciaire. Cette procédure a été ouverte en janvier dernier en raison d'un passif financier de plus de 11 millions d'euros. Le tribunal de commerce a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois. C'est donc le 29 mai 2021 que la décision sera rendue.

Des finances dans le rouge

Déjà, en mars dernier les juges avaient accordé à la Thalasso du boulevard Sokoburru, un délai supplémentaire de quatre mois et demi pour tenter de redresser les finances du complexe et de l’hôtel Ibaia voisin. L'an dernier, les pertes de la thalassothérapie ont avoisiné les 800 000 euros.

La vente de Brindos apporte des garanties

Si la société mère (la holding), regroupant les différentes affaires de Serge Blanco, a déjà été liquidée par la justice le 13 janvier de cette année, le complexe d'Hendaye reste actif. Ce nouveau délai prend sans doute en compte la récente vente de l’hôtel de Brindos. l’établissement de luxe d'Anglet a été cédé en octobre dernier au groupe Millésime pour un montant qui n'a pas été révélé, mais cela ressemble à un grand bol d'air pour les affaires de l'ancienne gloire du rugby français et ancien patron du Biarritz olympique.