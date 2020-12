Le Tribunal Administratif confirme l'arrêté du maire de Bayonne sur les nuisances en centre ville

Un arrêté qui interdit "la station assise ou allongée" ou les "regroupements de chiens". C'est l'arrêté pris en septembre par le maire de Bayonne, qui avait été attaqué par un groupe de citoyens bayonnais. La décision municipale est pourtant confirmé dans ses articles 1 et 2 par le Tribunal Administratif, même si la décision censure l'article 3. Les juges des référés considèrent les plaintes déposées par les riverains et les commerçants au sujet des troubles causés par la mendicité. Ils estiment que "_les restrictions d'occupation et les interdictions de regroupement de chiens (...) sont justifiés par des troubles à l'ordre public, qui génèrent un sentiment d'insécurité parmi les passants et les riverain_s".

Article 3 suspendu

Le Tribunal suspend cependant l'article 3 relative à la diffusion de musique et l’entreposage de matériel dans le centre ville précisant que cet article "n'est assorti d'aucune amplitude horaire"