Le tribunal administratif confirme l'obligation de quitter le territoire pour la famille georgienne

Le tribunal administratif de Caen a globalement donné raison à la préfecture de la Manche qui dans un arrêté du 13 juillet dernier, refusait l'admission au séjour en France de la famille Uzunalovi, l'obligeait à quitter le territoire sans délai, fixait le pays de destination et interdisait un retour en France pour une durée d'un an.

En l'occurrence, dans sa décision du 14 août qui fait suite à l'audience le 9 août dernier, le tribunal administratif estime que la plaignante n'a pas apporté les éléments nécessaires qui pourraient annuler l'obligation de quitter le territoire (OQTF). Cette maman d'origine georgienne avait notamment insisté sur la situation médicale de sa fille aînée qui a bénéficié en France d'un suivi pour un problème de surdité. Mais pour le tribunal qui suit en cela les éléments transmis par la préfecture, un départ de France n'aurait pas d'impact sur la situation médicale de la jeune fille. Cela ne constitue donc pas un élément permettant d'ouvrir le droit à un titre de séjour.

L'affaire ira en appel

Le tribunal administratif a cependant annulé l'interdiction de retour en France dans un délai d'un an et accorde à la famille un délai pour organiser son départ. Quitter la France n'est cependant pas pour l'heure une option retenue par la plaignante qui compte porter l'affaire devant la cour d'appel administrative de Nantes, toujours avec le soutien de son avocate et des associations qui accompagnent cette famille et ont lancé une pétition pour obtenir pour elle, le droit de rester en France, à Coutances.