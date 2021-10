Le tribunal administratif confirme pour la première fois la suspension d'une infirmière sans passe sanitaire

Le tribunal administratif de Grenoble confirme que la suspension des fonctionnaires non vaccinés est une obligation faite à la direction de l'hôpital et que cette suspension ne peut être assimilée à une mesure disciplinaire. La QPC de l'infirmière ne sera pas transmise au conseil d'état.

Le recours de l'infirmière psychiatrique du centre hospitalier de Saint-Egrève a donc été rejeté, mardi après midi, par le Tribunal administratif (T.A.) de Grenoble. Claire Beltrando est la première fonctionnaire hospitalière à avoir saisi la justice dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble (Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie) . Elle a été suspendue sans traitement, le 16 septembre par la direction comme 31 autres fonctionnaires sur 1.500 employés.

Claire Beltrando n'avait pas voulu présenter le passe sanitaire qui était obligatoire pour les soignants depuis le 15 septembre. Dans ses arguments développés à l'audience du 7 octobre, l'infirmière assimilait sa suspension à une mesure disciplinaire. Argument écarté par le juge administratif. Du coup, la fonctionnaire ne peut pas bénéficier des garanties qu'accordent la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les affaires disciplinaires.

La loi impose la suspension des fonctionnaires non vaccinés par leurs directions

L’ordonnance du T.A. rappelle ensuite qu’il résulte de la loi du 5 août 2021 que "toute personne soumise à l’obligation vaccinale et refusant de s’y conformer se place dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle". Cela se traduit pour les fonctionnaires par une mesure de suspension automatique des fonctions que l’autorité hiérarchique est tenue de prendre. Par ailleurs, le juge des référés estime qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Claire Beltrando estimait que les principes constitutionnels avaient été méconnus par la loi du 5 août 2021. Des arguments qui pour le juge ne sont pas applicables à cette affaire.

Sur France bleu Isère, Claire Beltrando se dit "très déçue" . Elle n'envisage pas de faire appel dans l'état actuel des choses:

Le T.A. de Grenoble doit se prononcer le 21 octobre sur 11 autres recours similaires, venant de Drôme, de Haute-Savoie et d'Isère.