Le tribunal administratif va donc dire ce mardi matin si l'arrêté anti mendicité de la ville de Besançon est légal. Devant le juge ce lundi après midi l'avocat du bisontin qui veut faire retirer cet arrêté à porter le débat sur la notion de "Fraternité"

Olivier Le Mailloux, en fait l'axe majeur de sa défense , il veut que cette affaire bisontine , fasse jurisprudence, et que le principe de Fraternité reconnu par le conseil constitutionnel début juillet dans l'affaire des migrants, soit pour la première fois reconnu par la justice administrative, et fasse désormais autorité. Pour l'avocat de celui qui se fait appeller "Toufik de Planoise" à l'origine de l'affaire, la fraternité c'est la capacité de porter de l'aide à autrui, mais aussi la capacité de solliciter cette aide. Mais alors comment aider celui qu'on ne voit pas, celui qui est chassé du centre ville argumente Olivier Le Mailloux .

Pour l'avocat de la ville Maitre Guillaume Glénard, le droit n'est pas de la politique, et que dans l'enceinte du tribunal on dit le droit. Pour Maitre Guillaume Glénard cet arrêté ne vise pas la mendicité, mais les troubles à l'ordre public avec des gens agressifs. Des bisontins s'en plaignent. L'avocat parisien note que seulement 1% des voies communales sont concernées, 4 rues, 3 places, un pont et un quai. Pour lui cet arrêté n'interdit pas d'aider autrui, et la ville ne chasse pas les pauvres à la périphérie. Il serait donc faux de dire qu'on empêche les SDF de faire la manche.