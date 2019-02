Le tribunal administratif de Limoges dit "non" à l'expulsion de l'artiste congolais René Bokoul

Saint-Junien, France

Le tribunal administratif de Limoges a donné raison, ce jeudi, à l'artiste congolais René Bokoul qui contestait l'obligation de quitter le territoire délivrée à son encontre par la préfecture de la Haute-Vienne.

René Bokoul, installé depuis plusieurs année à Saint Junien et très intégré notamment grâce à ses activités artistiques et éducatives, s'est vu refuser le droit d'asile en décembre dernier et se retrouvait donc menacé d'explusion alors que c'est la préfecture elle-même qui, quelques mois plus tôt, lui avait conseillé de se lancer dans cette démarche pour obtenir un titre de séjour pérenne.

Une forte mobilisation, avec la constitution d'un comité de soutien et le lancement d'une pétition, s'est mise en place ces dernières semaines autour de René Bokoul. L'artiste, soulagé et souriant, souhaite maintenant reprendre son implication auprès des écoles et dans le milieu artistique.