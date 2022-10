Prison de Gradignan : le tribunal ordonne d'améliorer en urgence les conditions de vie des détenus

La décision était très attendue par l'OIP (Organisation Internationale des Prisons), les collectifs d'avocats bordelais et la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Les premières mesures en urgence qui devraient suivre sont ardemment espérées par les détenus du centre pénitentiaire de Gradignan. Dans une ordonnance rendue mardi et dévoilée ce jeudi, le Juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux considère que les conditions d’incarcération au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan portent "une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir de traitements dégradants" ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes détenues. La justice ordonne donc à l’administration de mettre en œuvre neuf mesures urgentes.

Les mesures d'urgences

D'abord des mesures matérielles, comme de la lumière et des fenêtres fonctionnelles pour "permettre aux personnes détenues de pouvoir procéder aux actes de la vie courante" selon l'ordonnance du Tribunal. Il faut aussi remplacer ou réparer les lits instables et équiper "chaque lit superposé d’une échelle".

Du côté des besoins élémentaires comme celui de se nourrir décemment, le juge des référés ordonne de "garantir une répartition équitable de la nourriture entre les détenus" tout comme de ne pas utiliser le même véhicule pour la literie sale et l'acheminement de denrées. Il faudra aussi garantir la chaîne de froid pour des questions d'hygiène. L'hygiène justement des détenus doit également être assurée en distribuant obligatoirement et gratuitement des produits d'hygiène personnels ou de ménages pour les cellules.

L'accès au téléphone et à la promenade doit redevenir la règle tout comme l'interdiction "des fouilles intégrales dans les locaux inappropriés tels que les douches ou le parloir des avocats".

Garantir les droits des détenus

Le juge des référés a voulu également garantir le "droit à la santé des personnes incarcérées", il suit les recommandations de la contrôleuse générale des lieux de privations de liberté. Dominique Simonnot s’alarmait en effet des graves manques de soins physiques et psychologiques tout comme des difficultés à procéder aux extractions médicales dont la moitié a été annulée en 2022.

Le juge demande donc à l’administration pénitentiaire de ne pas interférer "dans la mise en œuvre des prescriptions et décisions médicales concernant les détenus et s’agissant des extractions médicales" et aussi de renforcer les équipes médicales pour assurer les premiers soins, y compris la nuit et le week-end ainsi qu’une présence d’un médecin psychiatre.

Surveiller l'exécution des décisions

Pour garantir la bonne suite de cette décision le juge demande aux organisations à l'origine du recours d'en vérifier la bonne exécution. L'administration pénitentiaire est donc "enjointe" de collaborer avec l’Organisation Internationale des Prisons, l’Ordre des avocats du Barreaux de Bordeaux (A3D), ou encore le SAF (Syndicat des avocats de France) et la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté pour améliorer de façon très nette les conditions de détention du centre pénitentiaire.