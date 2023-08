Le tribunal administratif suspend partiellement l'arrêté "anti-marginaux" de la mairie d'Angoulême

Le tribunal administratif de Poitiers a partiellement suspendu ce lundi matin l'arrêt "anti-marginaux" du maire d'Angoulême, Xavier Bonnefont. En vigueur depuis le 11 juillet, cet arrêté limite le stationnement - debout ou assis - dans les espaces publics. La Ligue des droits de l'Homme (LDH) avait déposé un recours en référé, estimant que cet arrêté constituait "une atteinte à la liberté d'aller et venir, d'occuper le domaine public comme on en a envie", afin "de se débarrasser d'une population que la société juge incommode".

Le tribunal a précisé dans un communiqué que ces interdictions portaient "une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir et à la liberté de réunion au regard de l'objectif de sauvegarde de l'ordre public poursuivi ".

Les lieux concernés par la suspension de l'arrêté sont les suivants : "boulevard Denfert Rochereau, parvis de la gare SNCF, parking de la gare SNCF, parc de Bourgines, square de la Grand Font, square Saint-André, jardin du comité des jumelages, boulevard Berthelot".

Les deux parties estiment avoir remporté une victoire.

Maître Marion Ogier, avocate de la Ligue des droits de l'Homme, se dit "satisfaite de cette décision". Elle estime qu'elle est de "bonne augure pour la suite de la procédure" vis-à-vis du deuxième jugement, sur le fond, que rendra le tribunal dans un ou deux ans : "En général, quand un arrêté est suspendu en référé, il y a souvent une annulation par la suite."

L'avocat de la Ville d'Angoulême, Maître Jean-Philippe Pousset, se dit lui aussi "satisfait" de cette décision. "L'élément le plus important de notre arrêté a été validé, c'est-à-dire l'occupation abusive et prolongée des rues et autres espaces publics qui sont de nature à porter atteinte à la tranquillité publique et au bon ordre." En effet, l'arrêté pourra être appliqué dans le centre-ville, par exemple sur la place du Champs de Mars, la place Victor Hugo, ou encore dans le quartier de la Madeleine.

L'adjoint à la prévention et sécurité publique d'Angoulême, Jean-Philippe Pousset, assure que le texte n'est pas un arrêté "anti-mendicité" ni "anti-SDF" mais "un outil pour retrouver une gestion paisible de l'espace public".