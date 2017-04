Le tribunal correctionnel de Béziers tend la main aux petits patrons en difficulté

Les juges consulaires de Béziers proposent aux petits patrons, qui se retrouvent sonnés après un redressement judiciaire ou une liquidation, une aide psychologique pour ne pas sombrer et pouvoir rebondir.

Chef d'entreprise et juge consulaire , Jean-Marc Estève est l'initiateur de cette démarche mise en place au tribunal de commerce de Béziers depuis un peu plus d'un an. Il s'est directement inspiré du dispositif créé à Saintes en Charentes-Maritimes en 2015 et baptisé Apesa : Aide Psychologique aux Entrepreneurs en Souffrance Aïgue. C'est en revanche une première en Occitanie.

Une fois la sentence prononcée, si les membres du tribunal : procureur, juges ou greffiers, tous formés à la prévention du suicide, détectent une grande fragilité auprès d'un petit patron, ils lui proposent une aide psychologique. Celui-ci remplit alors volontairement une "fiche d'alerte" qui est aussitôt transmise aux psychologues d' Apesa. Dans les heures qui suivent, le petit patron est contacté par un psy qui engage le dialogue. Très souvent, cet entretien téléphonique permet de désamorcer un éventuel geste désespéré. Et si le besoin s'en fait sentir, le petit patron pourra bénéficier de quatre séances gratuites en tête à tête avec un psychologue de son secteur. L'ARS, Agence Régionale de Santé et la Médecine du Travail financent l'opération .

Depuis que le système est en place au tribunal de commerce de Béziers, Jean-Marc Estève est soulagé de pouvoir proposer une aide apportée par des professionnels de santé .

C'est bien de mettre un peu d'humanité dans cette justice

Difficile pour certains de pousser la porte du tribunal de commerce © Radio France - Gaëlle Schüller

En France, tous les deux jours, un petit patron se suicide. Et c'est pour lutter contre ce fléau qu'existe APESA, reconnue récemment d'utilité publique . Depuis la mise en place de cette aide, deux petits entrepreneurs par mois y ont recours au tribunal de commerce de Béziers. Et, aucun drame ne s'est produit depuis.

Certains entrepreneurs en grande difficulté ne sont pas en mesure de relativiser

Pour l'instant, seulement un tiers des tribunaux de commerce adhère à Apesa mais le phénomène semble récemment s'accélérer.