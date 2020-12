le tribunal correctionnel de Guéret condamne un incendiaire à de la prison ferme

Diplôme d'ingénieur en poche, Elysée 29 ans vit dans son camion et est sans filtre: "L'alcool c'est tous les jours bière alcool fort et vin en moyenne. La drogue c'est régulièrement jamais de cannabis, et pas trop l'héroïne sinon je n'ai rien contre. J'essaie d'arrêter le tabac mais j'ai du mal à couper." Quant à la soirée du 21 novembre, "j'avais pris une cuite". Elysée se rappelle l'accident avec son camion alors qu'il est privé de permis et le vol de la voiture de son copain. En revanche, l'incendie qui suit avec jerrycan de la grange et de la maison de son père, le souvenir n'est pas très net. La question est pourquoi? La réponse: "je voulais que mon père voit ce que j'ai vécu lorsqu'il m'a jeté à la rue." Elysée vient d'accidenter son camion et il sait que la prison lui tend les bras. Alors comme il l'écrit dans un sms à son père "je veux finir ce que j'ai commencé il y a quelques années" à savoir une tentative d'incendie de la même maison alors classée sans suite. Cette fois, tout a brûlé. Le père n'était pas là. Les voisins ont été évacués. Pas de blessés sinon la peine aurait largement dépassé les 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant lesquels Elysée devra se soigner travailler et payer les dégât.