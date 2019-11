Le tribunal correctionnel de Saint-Étienne examinait hier le dossier de l’incendie du rond-point Necker

Saint-Étienne, France

Le ton était monté entre les gilets jaunes gardiens du campement et leurs agresseurs gilets jaunes également .

Dans l’incendie une moto avait été brûlée.

Normalement, ils auraient dû être 5 à la barre pour répondre de cet incendie du rond-point et de ses conséquences et hier à l’audience, il n’y avait que deux prévenus à la barre.

Le premier Stéphane Mottin, 55 ans dit "pirate" figure bien connue des gilets jaunes stéphanois qui ce soir-là a tenté de défendre le campement 3 étoiles du rond-point Necker et qui a menacé les 4 autres en montrant son couteau de poche.

Stéphane Mottin avant le début de l'audience hier © Radio France - Yves Renaud

On lui reproche aussi de n’avoir pas sauvé la moto des flammes.

L’autre prévenue du jour, c’est une jeune fille de 19 ans tombée amoureuse d’un des gilets jaunes et qui va le suivre par amour dans sa cavale incendiaire du soir.

Et puis il manque les trois autres "GrosMac", "PH" et "Océane", ceux qui ont décidé de mettre le feu a la cabane dont ils ont été exclus quelques jours plus tôt. "Par vengeance" dira Maître Charlotte Dupuy l’avocate du pirate après une soirée largement arrosée au whisky.

Océane selon les témoignages était peut-être la plus enragée du groupe, elle affolait parait-il tout le campement.

Les deux avocates de Mottin et de la jeune fille vont expliquer que les deux qui sont à la barre ne sont sans doute pas les plus impliqués et demandent au tribunal de ne pas se tromper de cible.

C’est effectivement toute l’ambiguïté de cette audience d’hier ou manquaient des pièces essentielles dans le puzzle.

A cause de ces 3 absences des incendiaires, le ministère public a requis hier une requalification criminelle des poursuites engagées. Si le parquet juge cette requalification opportune les accusés pourraient comparaître cette fois devant une cour d'assises, avec une peine qui pourrait aller jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.

Et parmi Les 2 prévenus présents à la barre, une figure stéphanoise des Gilets Jaunes, Stéphane MOTTIN surnommé "Pirate" un gilet jaune, pas tout à fait comme les autres.

Le camp du rond point Necker avant qu'il soit incendié © Radio France - Yves Renaud

Avec son couvre-chef rouge de pirate, il était de toutes les manifs et ce camp du rond-point Necker avec chauffage, dortoir, télé grand écran et frigidaire, c’était un peu son bébé. Alors ce soir là il tente de s’interposer quand 4 des anciens gilets jaunes du camp, récemment exclus, arrivent pour arroser d’essence la cabane 3 étoiles et y mettre le feu. Selon son témoignage, il est même arrosé lui-même d’essence au cours de l’altercation et face dit il a des gens hystériques et alcoolisés, il montre son couteau pour se défendre, il comparait pour cette menace et aussi pour ne pas avoir sauvé la moto des flammes.

La procureure réclame six mois de prison avec sursis.

Ce personnage n’est pas tout à fait comme les autres. Dans le civil, il est chercheur au CNRS et travaille notamment sur des questions de sécurité et de défense. Après les incidents, il a déjà été suspendu et si il est condamné par le TGI, il peut dire adieu à son poste de chercheur alors qu’il est en instance de mutation sur Marseille.

Le tribunal rendra sa décision dans un mois , le 12 décembre prochain