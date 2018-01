Albertville, France

La Justice est en pleine interrogation, suspendue à la nouvelle carte judiciaire. Les palais s'apprêtent à connaître en 2018 un profond changement d'organisation, et même si la ministre de la Justice Nicole Belloubet a déclaré qu'aucun tribunal ne fermera, on sent beaucoup d'inquiétudes chez les magistrats à l'occasion de leur audience solennelle de rentrée qui fait le bilan de l'année judiciaire écoulée, et qui se projette sur l'avenir.

Au pied des plus grands domaines skiables de France, en Savoie, le tribunal d'Albertville consacre les deux tiers de son activité au droit de la montagne. Il s'estime spécialisé et compétent, avec des délais de réponse pénale très courts.

16 magistrats et une quarantaine de fonctionnaires au greffe redoutent de devenir les acteurs d'un simple tribunal de proximité traitant des affaires courantes. Le pénal et les gros dossiers risqueraient à l'avenir d'être traités sur Chambéry, par exemple. Tous les scénarios sont possibles, et inquiétants d'après Jérôme Lazard, le président du tribunal de grande instance d'Albertville.