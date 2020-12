Le tribunal d'instance d'Uzès a mis en délibéré l'expulsion du locataire de Martine Garofalo

Le tribunal d'instance d'Uzès a mis ce mardi sa décision en délibéré au 8 janvier prochain. Il a été saisi de la demande de Martine Garofalo de voir expulser son locataire qui occupe sans bourse déliée son logement depuis plus de quatre mois.

Le tribunal d'instance d'Uzès rendra sa décision le 8 Janvier prochain. Il a été saisi, ce mardi, par le conseil de Martine Garofalo, (cette septuagénaire qui depuis plus de trois mois ne peut récupérer sa maison de Rochefort-du-Gard occupée sans bourse délier par un locataire de 29 ans). Elle demandait la résiliation du bail et son expulsion. L'histoire de Martine a ému la France entière mais Martine est toujours en dehors de chez-elle.

Je n'en peux plus, il faut que cela s’arrête maintenant

Martine soutenue mais Martine n'en peux plus. Elle passera les fêtes de Noël dans un logement social. Terrible fête. Elle est seule dans la grande salle du tribunal d'instance. Son contradicteur ne s'est pas même présenté évoquant dans un courrier son impossibilité de se déplacer. Martine quitte la salle d'audience avec un délibéré sur sa demande au 8 Janvier. "Et pourquoi pas le 15 , le 30", lâche-t-elle.

Pourquoi ne pas lui proposer un logement ailleurs ?

Si l'expulsion est obtenue elle ne pourra se faire que le 1er avril. Alors tenter dit le député Larem de l’Hérault, Patrick Vignal, ému par la situation de Martine, de le faire partir avant."Je lance un appel au conseil départemental du Gard, aux bailleurs sociaux afin qu'on lui trouve un logement ailleurs et une formation", propose-t-il. "Afin que Martine passe les fêtes chez-elle, on lui doit bien ça".

Martine n'est pas seule, Martine est soutenue mais la crainte désormais c'est qu'une partie de ses soutiens en viennent au main face à un locataire qui a la la loi pour lui. "On n'a pas de baguette magique, on est là pour faire appliquer la loi", explique Maître Isabelle Porcher, le conseil de Martine Garofalo.